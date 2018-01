Testemunha da queda diz que aeronave se inclinou antes de perder sustentação

Testemunha da queda do avião que levou à morte do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki na última quinta-feira, 19, Lauro Koehler afirmou não ter visto fumaça ou explosão na aeronave antes de cair, como afirmaram outras testemunhas. "Não houve nada no avião. O avião simplesmente fez uma curva fechada demais, se inclinou demais. Acredito que isso tenha feito ele perder a sustentação", descreveu em vídeo gravado para distribuir a veículos de imprensa que o procuram para contar o que presenciou.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Koehler estava com a mulher, Raquel Schneider, em um barco passeando na Bacia de Paraty, a mais ou menos um quilômetro da costa da cidade fluminense de Paraty, quando avistou o avião onde estava o ministro. Por causa da forte chuva, que comprometia a visibilidade, decidiu interromper o passeio. "Nesse momento, passou na nossa frente um avião fazendo uma curva de 180 graus. À medida que ele foi fazendo a curva foi perdendo altitude e ficando cada vez mais inclinado. Quando ele estava acabando de fazer a curva de 180 graus, já estava tão baixo, tão inclinado que bateu com a asa na água. Nós só vimos a coluna d'água levantar", afirmou.

Após a queda, o casal se dirigiu aos destroços, onde acompanhou a chegada do socorro. "Chegou Marinha, Polícia Militar, bombeiros etc. E aí foi, inclusive, detectado que havia uma mulher que estava viva numa bolha de ar dentro da carenagem. Tentaram tirar, mas, por mais que tentassem, não conseguiram. Não foi possível abrir a carenagem do avião. Essa mulher perdeu os sentidos e foi para o fundo do avião e morreu", contou.

Considerado um trabalho complexo pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Aeronáutica responsável por analisar as causas do acidente, o resgate da aeronave foi paralisado e não há prazo para que seja retomado. Enquanto isso, a Marinha vigia o local. O gravador que registra as conversas do piloto foi encaminhado para Brasília.