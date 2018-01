Testemunha da CPI do Narcotráfico é assassinada Uma das testemunhas chave da CPI do Narcotráfico foi assassinada ontem em Montes Claros, em Minas Gerais, segudo informações da Globo News. Frederico Alves Simplício levou seis tiros quando chegava em casa. Esta é a segunda testemunha da CPI assassinada em menos de uma semana. Na última quarta-feira José Carlos Belilo foi morto no bairro Pompéia, em Belo Horizonte.