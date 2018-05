Testemunha cita desvio para PT na CPI da Bancoop

Dizendo-se ameaçado, Hélio está no Programa de Proteção a Testemunhas desde 2008. Com rosto coberto por um capuz, ele chegou à Assembleia Legislativa de São Paulo escoltado por 12 policiais armados e depôs em sessão reservada diante de sete parlamentares. O áudio do relato foi transmitido para o plenário.

Na sessão, o técnico leu o depoimento que deu ao Ministério Público há dois anos e entregou à CPI planilha de 2002 que aponta "entrada de dinheiro da Bancoop" com destaque para 11 operações que somam R$ 900 mil supostamente repassados a empresas de dirigentes da cooperativa. "Hélio Malheiro não é testemunha isenta", rechaçou o advogado Pedro Dallari, da Bancoop. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.