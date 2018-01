Testemunha-chave ajudou em nova fase da Lava Jato

BRASÍLIA - A Polícia Federal conta com a colaboração de uma nova testemunha na nona fase da Operação Lava Jato, batizada de 'My Way', em curso nesta quinta-feira. O Estado apurou que uma ex-dirigente da área financeira da Arxo, fornecedora de equipamentos para a Petrobrás, contou aos investigadores que a empresa também fez parte do esquema de corrupção.

De acordo com as investigações, a empresa pagaria propina em negócios com a BR Distribuidora em troca de informações privilegiadas e contratos. Com sede em Piçarras (SC), a Arxo é alvo de buscas nesta quinta-feira.

Por ora, o nome da colaboradora não foi divulgado. As informações dela complementaram investigações da PF e foram um dos motivos da nova etapa. A Lava Jato suspeita que o esquema tenha continuado, apesar do escândalo que já dura quase um ano na estatal petrolífera.

A Arxo divulgou nota nesta quinta-feira, na qual informa que está colaborando com as investigações. Veja a íntegra:

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“A ARXO informa que o setor administrativo da empresa está com atividades suspensas, no momento, para que nossos profissionais possam prestar informações solicitadas pela Receita e Polícia Federal. A intenção da empresa é contribuir com o trabalho das autoridades, ajudando-os com todo e qualquer esclarecimento necessário. A produção fabril opera sem alterações.”