Tesouro: PLDO requer cuidado do governo com despesa

Oliveira discursou em seminário na Câmara dos Deputados no lugar do secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, que não participa do evento. "O que temos para os próximos anos é continuidade do processo de consolidação fiscal", afirmou. "O projeto de lei que está hoje no Congresso estabelece que tenhamos meta fiscal compatível com equilíbrio macroeconômico, com trajetória declinante da dívida e com o papel positivo da política fiscal para a política macroeconomia e monetária como um todo."

"O PLDO traz inovações em relação ao projeto anterior, mas traz a mesma lógica dos projetos recentemente encaminhados ao Congresso, com perspectiva de crescimento econômico e perspectiva de que o governo olhe com cuidado e carinho o lado da despesa também", afirmou. Segundo Oliveira, as despesas com pessoal, previdenciária e com juros têm contribuído de forma positiva para melhorar a política fiscal.