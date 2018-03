Tesouro pagará campanha de Graziano à FAO

O decreto que autorizou Graziano a comandar a equipe de observadores brasileiros em reuniões pelos cinco países foi assinado pela presidente Dilma Rousseff e pelo ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, e publicado na semana passada pelo Diário Oficial.

De acordo com a assessoria de imprensa do Itamaraty, a candidatura de Graziano não é pessoal, mas oficial do governo brasileiro. Nesse caso, de acordo com a assessoria do Ministério das Relações Exteriores, cabe ao governo assumir as passagens e as diárias do candidato.

Campanha. Concorre com Graziano na disputa pela direção da FAO o ex-chanceler espanhol Miguel Moratinos, que já visitou a sede da ONU, da Organização dos Estados Americanos (OEA) e o governo norte-americano para fazer campanha. A eleição será decidida no dia 25 de junho.

A agenda de Graziano incluía uma reunião de cúpula da Comunidade do Caribe (Caricom), em St. George’s, em Granada, e passagens pela Cidade do México (hoje e amanhã), Havana (Cuba) e Cidade do Panamá. Entre os dias 7 e 9, Graziano estará em Nova York.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na visita à sede da ONU, o brasileiro vai tentar ganhar apoio dos países que não têm embaixada em nenhuma nação próxima ao Brasil. Nos dias 10 e 11, ele deve seguir para Washington, onde encontrará representantes do governo de Barack Obama, funcionários da OEA e organismos financeiros com sede na cidade.