Tesoureiro da campanha de Lula evita a imprensa O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, e que deverá ser o novo tesoureiro do PT, esteve no seminário internacional "Transparência política, fortalecimento da democracia e financiamento dos partidos políticos do Cone Sul", e procurado pela imprensa preferiu não dar entrevistas, alegando, por meio de um assessor, que proximamente falará com os jornalistas. De Filippi tem contas da prefeitura de Diadema contestadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). Ele ficou pouco tempo no seminário e se retirou do local, logo após a conferência do presidente do PT, o deputado Ricardo Berzoini. O tesoureiro teve hoje a primeira reunião com o presidente nacional do PT, Ricardo Berzoini, para discutir questões eleitorais. O encontro ocorreu na sede da legenda em São Paulo e contou também com a participação do secretário de Finanças do partido, Paulo Ferreira, que deve ficar encarregado da aplicação dos recursos arrecadados por Filippi. Ferreira negou que já tenha sido indicado para cuidar da logística da campanha, mas seu nome foi confirmado minutos antes pelo secretário de Comunicação do partido, Francisco Campos. Segundo Ferreira, na reunião de hoje foi discutido o estabelecimento um limite de gastos da campanha e o tesoureiro ficou encarregado de apresentar os nomes que vão compor o comitê financeiro. Ferreira disse ainda que Filippi não deve encontrar dificuldades para captar fundos para a campanha e que o escândalo do caixa 2 petista não pesará de forma determinante na decisão por contribuir dos empresários e pessoas físicas que quiserem se engajar na reeleição de Lula. "Todo mundo mais esclarecido sabe que o PT não é e não foi o primeiro partido brasileiro na história recente a ter informalidade nas suas contas", concluiu.