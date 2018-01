Terrorismo e criminalidade na Copa preocupam secretário de segurança de SP

Há menos de três meses o atual secretário da Segurança Pública de São Paulo, Fernando Grella, assumiu a pasta com a complicada missão de refrear a onda de violência que deixou mais de uma centena de policiais mortos e aumentou em 40% o número de homicídios ocorridos na capital no ano passado.

Em entrevista à BBC Brasil, Grella afirmou que sua meta é fazer com que até a Copa de 2014, o índice de homicídios no Estado caia para menos de 10 por 100 mil habitantes e saia do nível considerado endêmico pela Organização Mundial da Saúde.

Ele disse ainda que as forças de segurança locais estão sendo treinadas para lidar com eventuais ameaças extremistas contra delegações estrangeiras no mundial.