Terno branco volta à moda no Senado Moda no meio político quando a sede do Congresso ainda era no Rio de Janeiro, o terno branco de linho voltou à moda no Senado. Hoje, três senadores desfilam com o modelo branco: Paulo Duque (PMDB-RJ), Wellington Salgado (PMDB-MG), e, o último a aderir à moda, o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP). "Viemos de branco para sermos mais claros", brincou Salgado. Aparentemente o mais empolgado com a combinação, Wellington Salgado sugeriu que os três senadores posassem para os fotógrafos alinhados. Paulo Duque recusou. Ficou com vergonha, disse Salgado. "O Sarney está empolgado também. Percebi que antes de sentar na cadeira de presidente do plenário ele deu uma olhadinha, ajeitou o paletó", relatou Salgado. Por fim, Duque e Salgado juntaram-se a Sarney na mesa diretora do plenário e se deixaram fotografar.