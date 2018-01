Termina votação para escolher presidente do PMDB-SP A votação dos delegados do PMDB para a escolha do nome do novo presidente do partido no Estado de São Paulo foi encerrada há pouco na Assembleia Legislativa de São Paulo. A expectativa é de que o resultado seja divulgado por volta das 16h30. O atual presidente do partido e que tenta a reeleição, o ex-governador Orestes Quércia, deixou o local logo depois do fechamento das urnas sem falar com a imprensa.