Em seguida, o caixão saiu do Palácio da Liberdade e foi levado para cremação no Cemitério de Contagem. A presidente Dilma Rousseff, que participou do velório e assistiu à missa, rezada por d. Walmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, já embarcou de volta para Brasília.