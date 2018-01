Termina sem feridos rebelião em Sertãozinho Terminou, depois de 7 horas de negociações, e rebelião de presos na Cadeia Pública de Sertãozinho, na região de Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo. Dois carcereiros e outros presos foram feitos reféns. O último refém que estava em poder dos detentos amotinados foi libertado no fim da noite de quinta-feira. A rebelião começou na tarde de ontem quando funcionários da cadeia foram rendidos pelos presos que voltavam para as celas. A cadeia tem capacidade para 25 presos, mas abriga mais de 70 homens. Um cela foi destruída. Na vistoria foram encontrados estiletes. Ninguém ficou ferido na rebelião.