Termina reunião entre Lula e Dilma em São Paulo

Esta é a primeira vez que os dois se reuniram após a oposição iniciar o processo de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a compra da refinaria de Pasadena, no Texas (EUA), pela Petrobras. Lula deixou o hotel, pela garagem, e em seguida, a comitiva presidencial também saiu pelo mesmo local. Os dois não falaram com a imprensa, mas informações de bastidores indicam que um dos temas do encontro foi justamente a crise em torno da Petrobras, deflagrada após matéria do jornal O Estado informar que a presidente Dilma, quando era ministra-chefe da Casa Civil do governo Lula, foi quem autorizou essa operação.

A aquisição da refinaria já é investigada pela Polícia Federal, Tribunal de Contas da União e Ministério Público por suspeita de superfaturamento e evasão de divisas, que custou aos cofres da estatal brasileira US$ 1,2 bilhão. Dilma alegou que só apoiou a medida porque recebeu "informações incompletas" de um parecer "técnica e juridicamente falho".

O ex-presidente Lula, após deixar o hotel, seguiu para a cidade de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, onde participa de uma plenária da caravana Horizonte Paulista, com o seu candidato ao governo do Estado de São Paulo, Alexandre Padilha (PT). A eleição de Padilha tem sido considerada por Lula como prioridade, ao lado da reeleição de Dilma.