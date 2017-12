Termina prazo para eleitor justificar ausência no 1.º turno O eleitor que deixou de votar no 1º turno da eleição tem até esta quinta-feira para justificar ausência à Justiça Eleitoral. Para isso, é preciso ir ao cartório onde o título foi registrado, com documentos que justifiquem a falta, e preencher requerimento ao juiz eleitoral. Se a alegação não for aceita, haverá multa de R$ 1,06 a R$ 3,51, que pode ter valor elevado em 10 vezes. Para quem não votou no 2º turno, o prazo é 28 de dezembro. O telefone do TRE-SP é (0xx11) 6858-2100, ou acesse www.tre-sp.gov.br.