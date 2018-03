Termina prazo para atualização de dados do Bolsa Família

Terminou nesta quinta-feira, 31, o prazo para que as prefeituras repassassem ao governo federal dados sobre o acompanhamento de saúde dos beneficiários do Programa Bolsa Família, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Para não perder os recursos de gestão do programa durante o primeiro semestre de 2010, todas as secretarias municipais de Saúde tiveram de informar o acompanhamento de pelo menos 20% dos beneficiários.

Os requisitos de saúde - cujo controle é semestral - fazem parte das contrapartidas que a população beneficiária do Bolsa Família precisa cumprir para receber a transferência de renda. Para isso, as famílias devem manter a vacinação das crianças de até sete anos em dia, fazer acompanhamento do crescimento infantil e do pré-natal (para mulheres em idade fértil, de 14 a 44 anos).As informações devem ser enviadas pelo Sistema do Ministério da Saúde.