Termina nesta quarta-feira prazo para transferir título de eleitor

Termina nesta quarta-feira, 9, o prazo para transferir o domicílio eleitoral do título de eleitor. Quem precisar atualizar ou emitir o documento pela primeira vez também deve procurar a Justiça Eleitoral. Após a data, alterações só poderão ser realizadas depois das eleições deste ano.

Como fazer para transferir o título de eleitor?

Em São Paulo, além dos cartórios eleitorais, o eleitor que quiser transferir o seu domicílio de votação também pode procurar uma das unidades do Poupatempo.

Para saber qual o cartório eleitoral deve ser procurado, o eleitor deve ligar para a Central de Informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no telefone 148 ou fazer a consulta no site do Tribunal Regional Eleitoral.

O que é preciso levar para transferir o título?

Para a transferência, é necessário apresentar um documento oficial de identificação pessoal contendo nome, filiação, data de nascimento e nacionalidade - RG original, Carteira de Trabalho e Previdência Social, carteira profissional emitida por órgão criado por lei federal (OAB, CRM, CREA etc), certidão de nascimento ou casamento ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Também é preciso levar um comprovante de residência que confirme que o eleitor resida no novo município há, pelo menos, três meses; o título eleitoral e o comprovante de quitação militar (sexo masculino). É imprescindível que haja mais de um ano da data do alistamento eleitoral ou da última transferência do título.

Outras informações sobre pendências do título podem ser obtidas no site do TSE, na opção serviços ao eleitor.

O prazo para a regularização da situação eleitoral termina 151 dias antes do primeiro turno das eleições 2018, marcado para o dia 7 de outubro.

