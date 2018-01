Termina hoje prazo para freqüência escolar do Bolsa-Família

Termina nesta segunda-feira, 10 o prazo para que os municípios registrem as informações sobre a presença escolar dos beneficiários do Bolsa-Família, referentes a agosto e setembro. Dados parciais mostram que até 5 de novembro os municípios tinham registrado dados sobre 58% dos 15,3 milhões de alunos de 6 a 15 anos. No bimestre anterior, o monitoramento da freqüência chegou a 85% do total de alunos nessa faixa etária. O acompanhamento na área de saúde no primeiro semestre alcançou 57% ou 6 milhões de famílias. A concessão do Bolsa-Família é condicionada à freqüência escolar dos estudantes, que precisam comprovar o comparecimento a pelo menos 85% das aulas em cada mês. Quando o estudante fica durante cinco períodos abaixo dessa média de presença na sala de aula, o benefício é cancelado.