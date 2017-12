Termina depoimento de delegado na Câmara Terminou na Comissão de Sindicância da Câmara o depoimento do delegado Tardelli Boaventura, responsável pela Operação Sanguessuga em Cuiabá, que investiga o envolvimento de parlamentares no esquema de venda superfaturada de ambulâncias. O deputado Robson Tuma (PFL-SP), um dos integrantes da comissão disse que sentiu uma "profunda angústia" nas informações prestadas pelo delegado. O depoimento foi a portas fechadas. Alegando sigilo nas investigações, Tuma não quis antecipar se mais nomes de parlamentares, além dos 16 já citados, passarão para a categoria dos seriamente implicados no processo.