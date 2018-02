Tereza nomeada para TV pública O Diário Oficial de ontem publicou decreto do presidente Lula criando a Empresa Brasil de Comunicação, aprovando seu estatuto, nomeando a jornalista Tereza Cruvinel para o cargo de diretora-presidente e Orlando Senna, atual secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura, para o cargo de diretor-geral.