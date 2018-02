Tereza Campello vota em Falcão para presidente do PT A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campello, votou neste domingo, 10, na sede do diretório nacional do PT, em Brasília, e revelou que o candidato escolhido foi o atual presidente do partido, Rui Falcão. "Essa eleição mostra que continuamos sendo o maior partido do País. É legítimo que haja várias chapas, mas o PT sempre esteve unido", disse.