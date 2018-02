Terceiro vereador perde o mandato O Tribunal Regional Eleitoral do Pará cassou ontem o terceiro parlamentar por infidelidade partidária. Desta vez foi o vereador Joareis Rodrigues Sousa, de Vitória do Xingu. Ele se elegeu pelo PT em 2004, mas em 2007 entrou no PMDB. O PT alegou que Sousa se desfiliou sem justa causa. Os vereadores Adenor Ferreira da Silva (PMDB), de Marapanim, e João Maria Alves da Silva (PSC), de Santa Isabel, também perderam o mandato.