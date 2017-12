'Ter entre 6% e 12% é um bom começo', diz Alckmin sobre pesquisa

SÃO PAULO - O governador Geraldo Alckmin afirmou nesta terça-feira, 5, que considera "um bom começo" os números de intenção de voto que sua candidatura ostenta neste momento da corrida eleitoral.

"Você, sem ser candidato, ter entre 6% é 12%, dependendo do cenário, é um bom começo", afirmou o tucano em relação à pesquisa Datafolha divulgada no final de semana.

+++ Para 2018, Meirelles tenta firmar imagem ligada a crescimento e emprego

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O governador argumentou ainda que os resultados das pesquisas neste momento, que colocam o ex-presidente Lula e o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) à frente, refletem apenas um "recall" de votação e que não têm significado político.

"Os argumentos da eleição serão lá na frente e a população vai ser muito exigente. As grandes mudanças são no final da campanha, o povo reflete e aí sim tem a definição de voto. Tudo tem seu momento."

O PSDB realiza neste final de semana a convenção nacional do partido, que deve eleger Alckmin como presidente da legenda. Existe uma expectativa de que o governador também seja lançado como candidato do PSDB ao Planalto, mas isto depende de outras candidaturas, como a do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Questionado sobre a possibilidade de realização de prévias, ele não mostrou resistência. "Prévia não divide, prévia escolhe", resumiu.