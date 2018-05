Teori rejeita pedido para anular prisão de João Santana

O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou o pedido do publicitário João Santana para que fosse anulada a sua prisão e para que o seu caso fosse para a Corte.

Em seu despacho, Teori julgou que a reclamação apresentada em março pela defesa do marqueteiro havia perdido o objeto, uma vez que as investigações relativas a Santana e a sua mulher, Mônica Moura, já haviam subido para o Supremo depois de o próprio Teori determinar que o juiz federal Sérgio Moro deveria enviar ao STF todas as investigações da Operação Lava Jato que envolvessem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e indiretamente, a presidente Dilma Rousseff.

Na ação, os advogados de Santana argumentavam que as investigações que pesam contra o marqueteiro são sobre possíveis crimes eleitorais ligados à campanha de Dilma e que, por isso, o caso deveria ser julgado pelo Supremo.

Sem seu despacho, Teori afirmou que, por ora, eles são investigados por participação no esquema de corrupção da Petrobrás e não por suposta participação em crime eleitoral.

Santana e Mônica foram presos no dia 23 de fevereiro, sob a suspeita de que a Odebrecht teria repassado dinheiro de propina a eles em contas secretas no exterior.