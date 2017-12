Teori libera para julgamento denúncia contra deputado do PP

BRASÍLIA - O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Teori Zavascki, liberou para a pauta de julgamento a denúncia contra o deputado Nelson Meurer (PP-PR) e seus dois filhos, Nelson Meurer Júnior e Cristiano Augusto Meurer.

Os três foram denunciados pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. A previsão é que o caso seja julgado pela Segunda Turma do STF no dia 21 de junho.

Na denúncia oferecida em outubro do ano passado, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que Meurer fazia parte do esquema de corrupção sustentado pelo PP na Petrobrás. O grupo teria desviado R$ 357,9 milhões dos cofres da estatal, dos quais R$ 29 milhões teriam ficado com o parlamentar.

Até agora, o único réu na Lava Jato no Supremo é o presidente da Câmara afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Caso o STF aceite a denúncia, Meurer será o primeiro parlamentar do PP a responder a uma ação penal por conta dos desvios na Petrobrás.