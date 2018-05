Teori indica a parlamentares que Conselho de Ética pode ouvir delatores da Lava Jato

BRASÍLIA - O presidente do Conselho de Ética, deputado José Carlos Araújo (PR-BA), e o deputado Marcos Rogério (DEM-RO), relator do processo disciplinar relativo ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), buscaram o ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), para garantir o depoimento de testemunhas no processo por quebra de decoro parlamentar contra o peemedebista.

De acordo com os deputados, o ministro do STF disse não ver problema no depoimento dos investigados pela Lava Jato. O Conselho de Ética pretende ouvir, por exemplo, os delatores Júlio Camargo e Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano. Ambos tiveram acordo de colaboração premiada homologado por Teori.

Em audiência com o ministro no início da tarde desta quarta-feira, 6, os parlamentares pediram o compartilhamento dos documentos existentes no STF sobre as contas na Suíça que têm Cunha como beneficiário e também manifestaram a vontade de ouvir os colaboradores da Operação Lava Jato que têm conexão com a investigação.

A intenção dos parlamentares é apresentar um pedido formal ao STF para que Teori formalize a posição em um despacho. "Ele não opôs nenhuma restrição à oitiva dessas testemunhas, apenas deixou isso a cargo do Conselho. Na provocação, ele vai deferir o pedido", disse o relator do processo disciplinar, deputado Marcos Rogério.

Na terça-feira, 5, a defesa do presidente da Câmara protocolou no Conselho de Ética um pedido para que as oito testemunhas investigadas na Operação Lava Jato e que foram arroladas no processo por quebra de decoro parlamentar não sejam ouvidas pelo colegiado. "Ele está recorrendo de tudo o que pode, para impedir o processo. Se fizer um paralelo entre o impeachment e o processo dele no Conselho de Ética, vê a velocidade de um e a velocidade de outro. Nós levamos quatro meses para fazer a admissibilidade. No impeachment já estão acabando, para colocar em votação. Então, o que quer o presidente Eduardo Cunha anda com uma velocidade vertiginosa. O que ele não quer, quase não anda", criticou Araújo.

O Conselho de Ética tem previsão de ouvir nesta quinta-feira como testemunha Leonardo Meirelles, ligado ao doleiro Alberto Youssef. Até agora, no entanto, segundo os parlamentares, a Câmara não autorizou a compra de passagem aérea para ouvir o depoimento da testemunha.

"Há um propósito claro de dificuldades impostas pelo presidente (Cunha). Tem oito dias que eu pedi a passagem para que a testemunha venha amanhã e até hoje não respondeu nem que sim, nem que não. Há um silêncio. E o silêncio pra mim funciona como negativa. Mas isso não vai impedir que amanhã tenha o depoimento", disse o presidente do Conselho, deputado José Carlos Araújo. De acordo com Araújo, Leonardo Meirelles sugeriu pagar a própria passagem, caso a Câmara não arque com a viagem.

Para o deputado Marcos Rogério, o peemedebista tenta atrasar mais uma vez os trabalhos do colegiado. "Acho que é mais uma medida protelatória que tenta travar o processo. Não há o enfrentamento dos fatos, e sim processual", declarou.

Rogério garantiu que o pedido não vai interferir no andamento da oitiva de Meirelles. "Não é uma petição que vai travar os trabalhos. Obviamente que havendo procedência no pedido, ele vai ser analisado, mas isso não significa que os trabalhos do Conselho tenham que parar toda vez que a defesa do acusado apresentar uma petição", assegurou o relator.