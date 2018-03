Teori autoriza abertura de mais um inquérito contra Gleisi Hoffmann

Brasília - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki autorizou a abertura do segundo inquérito para investigar a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) na Operação Lava Jato. A parlamentar é suspeita de corrupção passiva. Com origem na Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, o processo sigiloso foi cadastrado no STF nesta quinta-feira, 10.

A senadora já é ré na Corte por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Em setembro, a Segunda Turma do STF aceitou por unanimidade a denúncia apresentada pela Procuradoria Geral da República (PGR) contra a petista e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, na Lava Jato. Eles são acusados de terem recebido R$ 1 milhão desviados do esquema de corrupção da Petrobras.