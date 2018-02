Tentativa de invasão termina com 8 feridos a bala em Alagoas

Oito trabalhadores rurais ligados ao Movimento dos Sem-Terra (MST) foram feridos na manhã de ontem, durante a invasão à Fazenda Lagoa Comprida, no município de Piranhas, a 280 quilômetros de Maceió (AL). A propriedade vem sendo negociada com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para fins de reforma agrária, mas, com a demora do processo, os sem-terra decidiram invadi-la. De acordo com o ouvidor agrário estadual, Marcos Bezerra, o processo de desapropriação da área está bastante adiantado. No ano passado, os trabalhadores rurais ocuparam a propriedade e foram convencidos, após negociação com representantes do Incra de Alagoas, a deixar a fazenda. Eles instalaram, então, um acampamento na região. No começo da manhã de ontem, aproximadamente 40 famílias de sem-terra tentaram reocupar a propriedade e foram recebidas a tiros por 12 funcionários do fazendeiro Jorge Fortes, que acabou preso pela Polícia Civil na delegacia local. Além de policiais civis, militares também estiveram no local para ajudar a conter o conflito. O clima, no entanto, ainda é tenso na região. Dos oito trabalhadores rurais feridos na tentativa de invasão, um deles foi encaminhado em estado grave para a Unidade do Agreste, na cidade de Arapiraca, onde continua internado. A identidade dos sem-terra não foi divulgada. PRESSA O ouvidor agrário estadual, Marcos Bezerra, disse que a superintendência do Incra em Alagoas entrou em contato com as autoridades oficiais para pedir celeridade no processo de desapropriação da área. O confronto entre os funcionários da fazenda e os sem-terra deve ser informado à Ouvidoria Agrária Nacional, para que providências sejam tomadas. Segundo dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT), Alagoas é o Estado que mais registra conflitos agrários, no Nordeste, com 22 casos de agressões físicas. No ranking nacional, é o quinto com mais problemas.