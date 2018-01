Tenho mais o que fazer do que comentar o Mercadante, diz Serra O pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSDB, José Serra, negou-se a falar sobre seu concorrente Aloizio Mercadante (PT), em visita a São João da Boa Vista, cidade do presidente estadual do PSDB, Sidney Beraldo. "Tenho mais coisa para fazer do que ficar comentando o Mercadante", disse o tucano, seco, quando perguntado sobre as críticas que o adversário vem fazendo a ele, como sua saída da Prefeitura de São Paulo para a disputa eleitoral ou seu suposto silêncio diante da crise de violência capitaneada pelo PCC. Serra aproveitou uma questão local, a dos preços pagos por industriais aos produtores de laranja para atacar o presidente Lula e o governo federal. Serra prometeu, se eleito, fazer gestões para que o governo federal interfira na equiparação do valor pago pelo suco no Brasil e nos EUA. "O Lula é bom de papo e ruim de ação. Na verdade tem que ser uma ação do Ministério da Justiça. Defesa da concorrência para criar uma situação mais justa", avaliou. Em palestra a políticos de 30 municípios da região, Serra retomou de forma mais cáustica a questão. "Essa questão da laranja, que os jornalistas levantaram, é um problema do Ministério da Justiça, hoje muito ocupado com o mensalão", ironizou, prometendo fazer pressão se eleito governador. Pesquisas Serra minimizou a estagnação de Geraldo Alckmin, o pré-candidato tucano à presidência, nas pesquisas de intenção de voto. Para o ex-prefeito, Lula aumentou sua vantagem por estar muito exposto e pelo uso da máquina pública. "Tem um governo federal e um partido no poder que usa de tudo, usa de todas as armas", lançou. "O PT, em maio, teve três vetores publicitários extraordinários: a propaganda do governo federal, que é incrível, parece que é um outro País. Fora a notícia que o presidente da República, o homem, gera naturalmente. Mais a propaganda partidária, que foi intensa", avaliou Serra. "Mas nós vamos ter muito terreno, muito horário eleitoral pela frente para mostrar para o Brasil", concluiu, conclamando a união das campanhas estaduais com a federal de Alckmin.