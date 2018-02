'Tenho certeza de que não há petistas envolvidos'

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

BRASÍLIA - O presidente das duas CPIs da Petrobrás em curso no Congresso - a do Senado e a mista, integrada por deputados e senadores -, Vital do Rêgo (PMDB-PB), disse ontem aoque não acredita em irregularidades nos trabalhos da comissão e não pensa em renunciar ao cargo.

Não. Eu vejo que qualquer irregularidade tem que ser apurada. Não tenho nenhum temor, nem o relator, de que as irregularidades, se porventura existirem, recairão sobre as pessoas responsáveis. A PF vai cumprir o seu papel, assim como os órgãos da Casa.

Mesmo se a responsabilidade recair sobre os assessores do Senado e parlamentares do PT?

Eu confio e repito. Tenho certeza de que não houve migração (vazamento) e nenhum envolvimento de senadores do PT, até porque não foi dito na denúncia (nada sobre) participação de senador com alguma indução ou abordagem. Mas vamos esperar a apuração.

No PT, há quem critique o fato de se ter levado o caso para a PF. Como o sr. vê tal questão?

Eu entendo que eu tinha que tomar uma posição e essa posição não poderia ser questionada em termos de resultado que não fosse a decisão de apurar.

A oposição já pediu o fim da CPI do Senado por entender que ela não tem trabalhado corretamente. O sr. vai encerrar a CPI?