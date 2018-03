Tendência é de cortes menores na medida que ajuste seja aprovado, diz Temer

Brasília - O vice-presidente Michel Temer afirmou nesta tarde que a "tendência" é que o corte no Orçamento seja menor na medida em que o Congresso aprove o ajuste fiscal e preserve a economia projetada pelo governo. "É evidente que, na medida em que se aprove o ajuste fiscal, a tendência é cortar menos", disse.

Entre as medidas em análise, Temer deu destaque ao projeto que revê a política de desoneração da folha, que deve ser votado na Câmara nesta quarta-feira, 20. A articulação política do governo, comandada por Temer, tenta evitar o afrouxamento do texto, que aumenta as alíquotas de empresas que recolhem com base na desoneração da folha. A preocupação é que o relatório do líder do PMDB Leonardo Picciani (RJ) ainda não é conhecido e o deputado já declarou que quer adiar a eficácia do texto para o ano que vem. "Especialmente (a votação do projeto) das desonerações, é importante para saber exatamente o tamanho do corte", declarou Temer.