Temporão discute repasses à saúde com Tião Viana O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, entrou no início da tarde em uma reunião com o presidente interino do Senado, Tião Viana (PT-AC). Na pauta da discussão está a regulamentação da emenda 29, que eleva o repasse de recursos para a área de saúde. Esse projeto deve ser objeto de acordo com a base aliada e servir como moeda de troca para votação da prorrogação da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) no Senado.