Tempo reservado aos líderes na Comissão do Impeachment é de 4 horas e meia

BRASÍLIA - Se todos os líderes usarem os dez minutos a que têm direito para falar contra ou a favor do impeachment, na comissão especial da Câmara que se reúne desde a manhã desta segunda-feira, esta etapa da sessão vai durar quatro horas e meia. Não se confirmará, portanto, a previsão de que a votação do parecer do relator Jovair Arantes (PTB-GO) começaria às 17 horas.

Terão direito à palavra 25 líderes de partidos e os líderes do governo, José Guimarães (PT-CE), e da minoria, Miguel Haddad (PSDB-SP). Antes disso, haverá um tempo de vinte minutos reservado a quatro deputados, com cinco minutos para cada um. Dois parlamentares, Jandira Feghali (PC do B-RJ) e Guimarães, falarão contra o impeachment e outros dois, Carlos Sampaio (PSDB-SP) e Mendonça Filho (DEM-PE), discursarão a favor do afastamento da presidente.

A ordem será a seguinte: Jandira, Sampaio, Guimarães e Mendonça. Ainda não há previsão para o início dos pronunciamentos dos deputados. Por enquanto, os integrantes da comissão discutem detalhes sobre o procedimento da votação, nas chamadas questões de ordem. Muitos aproveitam as falas para atacar ou defender o relator Jovair Arantes e o advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, que defendeu a presidente. Somente depois de todas as falas dos líderes os 65 integrantes da comissão começarão a votar.