Tempo ajuda e Lula deve chegar à Antártida neste domingo

O chefe da assessoria militar da Presidência da República, brigadeiro Joseli Camelo, informou na noite deste sábado, 16, que está tudo pronto para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcar às 9 horas deste domingo de Punta Arenas, no sul do Chile, com destino à base antártica brasileira Comandante Ferraz. Segundo ele, as condições meteorológicas são "muito boas". Veja também: Filho de Lula vai à Antártida por 'interesse científico' Lula oferece recursos para pesquisa científica antártica O boletim meteorológico enviado pelo governo chileno às autoridades brasileiras informa que a previsão para o domingo é de teto de visibilidade de mil pés. Normalmente, é possível voar com mínimo de 800 pés. Segundo o Brigadeiro Joseli, haverá uma "janela" com condições favoráveis para o vôo. A janela é um termo usado para definir o período do dia em que são permitidos os pousos e decolagens. Pela programação divulgada pela Presidência da República, o presidente deve deixar o hotel Cabo de Hornos às 8 horas em direção ao Aeroporto de Punta Arenas. A decolagem com destino à base chilena Presidente Eduardo Frei está prevista para 9 horas. A previsão é que o presidente chegue ao destino às 11h45. A viagem será feita em um avião Hercules C130 da Força Aérea Brasileira. Em seguida, o presidente embarca em um helicóptero Esquilo da Marinha e segue para a base brasileira, onde deverá chegar 30 minutos depois. Além de visitar as instalações, Lula também deve conhecer o navio de pesquisas Ary Rongel que está ancorado em frente à estação brasileira. Neste sábado, o presidente passou o dia em seu apartamento no hotel. Há expectativa de que o jantar de Lula ocorra em algum restaurante da cidade.