"Temos que nos livrar dessa praga que é o PT", diz Alckmin

Um dos políticos mais moderados do PSDB, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, fez hoje em Cuiabá o discurso mais inflamado do ato político que marcou a entrada do governador Pedro Taques no partido ."Temos que nos livrar dessa praga que é o PT. O PT do desemprego, da inflação, dos juros pornográficos e dessa praga do desvio do dinheiro público. Hoje é tempo de honestidade".

Os principais quadros do PSDB nacional se encontraram neste sábado em Cuiabá (MT) para prestigiar a entrada no partido do governador Pedro Taques, que deixou o PDT.

Além dos seis governadores tucanos, estavam presentes o senador José Serra, a senadora Ana Amélia (PP-RS) e deputados tucanos de vários estados.Os tucanos foram recebidos com um ato político que reuniu cerca de 3.000 pessoas em um hotel fazenda de Cuiabá. Em seguida, foram almoçar em um restaurante árabe tradicional da cidade.

O governador de Mato Grosso, Pedro Taques, apresentou no dia 10 de agosto o seu pedido de desfiliação do Partido Democrático Trabalhista (PDT), sigla pela qual se elegeu senador em 2010 e governador em 2014.

Ex-procurador da República, Pedro Taques obteve 708.440 votos na candidatura ao Senado, em 2010. Em 2014, ao disputar o governo de Mato Grosso, ele obteve outros 833.788 votos (57,25% dos votos válidos).