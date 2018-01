'Cabe aos investigados tomarem providências para se defenderem na Justiça', diz ministro sobre prisão de Dirceu

BRASÍLIA - O ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, comentou nesta manhã de terça-feira, 4, a prisão do colega de partido José Dirceu (ex-Casa Civil) pela Operação Lava Jato da Polícia Federal. Segundo ele, o assunto precisa ser tratado com serenidade. "Cabe aos investigados tomarem as providências que julgarem necessárias para se defenderem perante a Justiça", afirmou ao fim de um evento no qual lançou o Programa Usinas Digitais.

O ministro lembrou que a prisão de Dirceu é um fato decorrente de um processo de investigação que vem de alguns meses. "Temos de tratar com serenidade, sem qualquer tipo de interferência na nossa atividade cotidiana", afirmou. Berzoini argumentou que o governo continua a fazer o que tem feito, e as autoridades do Poder Judiciário, a Polícia Federal e o Ministério Público conduzem a investigação.

Questionado se essa prisão não abalava ainda mais a credibilidade do governo, Berzoini negou. "Não, o governo nunca buscou restringir ou constranger qualquer tipo de investigação. Sempre manifestou publicamente seu apoio às investigações", disse o ministro.