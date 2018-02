'Temos candidato com bigode que vai fazer tremer o chuchu', diz Marta

SÃO PAULO - O presidente Lula encerrou a maratona do 1 de Maio em uma manifestação organizada pela Central Única dos Trabalhadores em São Bernardo do Campo - a cidade do ABC Paulista onde construiu sua carreira de líder sindical. Foi um evento de forte coloração eleitoral.

Ao lado de Lula, no palco armado para shows musicais e que funcionou como um palanque improvisado, estavam a ex-ministra Dilma Rousseff, pré candidata do PT à Presidência, a ex-prefeita Marta Suplicy, que deve concorrer a uma vaga no Senado, e o senador Aloísio Mercadante, pré-candidato a governador. Os três discursaram.

Em seu pronunciamento, a ex-prefeita disse que os eleitores paulistas devem "dar um basta na tucanagem no nosso Estado" e apontou o nome de Mercadante como o encarregado de fazer a mudança. " Temos um candidato com bigode, que vai fazer tremer o chuchu. O picolé vai tremer", disse ela, numa alusão ao candidato tucano, Geraldo Alckmin, que na campanha presidencial ganhou o apelido de "picolé de chuchu."

O presidente fez um balanço emocionado de seu governo e das conquistas dos trabalhadores, sem referências diretas às eleições e a nomes de candidatos. Ao final disse: "Para que isso continue, todos sabem o que devem fazer."