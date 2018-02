Temos agora uma oportunidade rara, diz Dilma

"Novo ciclo fará ingresso decisivo do Brasil na sociedade do conhecimento", declarou Dilma, agora já oficialmente escolhida pelo PT para disputar as próximas eleições. Segundo ela, o pilar dessa transformação vai ser a transformação da educação, com valorização do professor.

A presidente defendeu, ainda que nos últimos 12 anos, foi presenciado o maior crescimento do emprego no Brasil. "Em 11 anos, o salário do trabalhador cresceu 70% acima da inflação", disse. Segundo ela, foi o maior crescimento de emprego e salário.

Mas Dilma advertiu que, no novo ciclo, é necessário consolidar e aprofundar todas as conquistas realizadas pelo PT. "Foi o período mais longo de inflação baixa na história do País, nos menores níveis", declarou. Daqui para diante, disse Dilma, "devemos buscar um avanço muito grande na qualidade do nosso emprego".