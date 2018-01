Temos a responsabilidade de reeleger Dilma, afirma Lula O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concluiu seu discurso na abertura do quinto Congresso do PT, em Brasília, destacando todo o esforço que fará para tentar reeleger a presidente Dilma Rousseff nas eleições do ano que vem. "O que mais me faz ir para a rua te eleger é que eu gosto pessoalmente de você, mas muito mais porque você é do PT", disse à Dilma, sentada a seu lado no palco do evento. "Temos a responsabilidade de reeleger Dilma", acrescentou o ex-presidente na noite desta quinta-feira, 12.