Temos 3 grandes candidatos à Presidência, diz Abilio

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O presidente do Conselho de Administração da BRF, Abilio Diniz, avaliou na tarde desta quarta-feira, 27, que os três principais candidatos à Presidência (Dilma Rousseff, do PT; Marina Silva, do PSB e Aécio Neves, do PSDB) "são grandes candidatos e possuem, todos, condições de liderar o País".

Em rápida entrevista a jornalistas após participar do 17ª Fórum de Varejo da América Latina, o executivo negou ainda que a maior instabilidade política com a entrada de Marina na corrida eleitoral possa gerar impactos na atividade industrial doméstica. "Há uma expectativa em torno das eleições, mas os empresários tem total confiança no nosso País", disse.

A fala do executivo diverge do tom de preocupação em relação ao mercado de consumo doméstico apresentado pelo diretor presidente da BRF, Claudio Galeazzi, na última teleconferência de resultados. "É normal que ele esteja preocupado, esse é a função do cargo dele", minimizou Diniz.

Ainda sobre os candidatos, o executivo disse ser mais próximo da candidata à reeleição. "Sempre fui e continuo sendo ligado a presidente Dilma, ela tem total condição de superar nossas dificuldades e avançar". Diniz, no entanto, também fez comentários positivos sobre Aécio, que disse conhecer desde criança, e sobre Marina, quem considerou "uma pessoa muito intencionada".