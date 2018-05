Temer visita NY para defender investimentos no País

"Apesar de percepção sazonal, países em desenvolvimento, como o Brasil, terão sempre papel estratégico. São economias com as maiores oportunidades de investimentos, de ampliação do consumo, geração de riquezas e responsáveis pela maior parte do crescimento mundial neste momento", comentou Temer em nota.

Na sexta-feira, o vice-presidente dará uma palestra no Council on Foreing Relations, às 11h30 (de Brasília). Na segunda-feira ele participa do evento "BRICS no Mundo: uma visão estratégica e política", promovido pelo Fórum das Américas, a partir das 10h. "É um fórum de troca de ideias, auxílio recíproco e tem sido útil aos países participantes. O resultado para o Brasil é o aumento do comércio exterior e a confiança no nosso País", ressaltou Temer.