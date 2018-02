Temer viaja para Marambaia, onde passará o réveillon

RIO - O presidente Michel Temer, a primeira-dama Marcela, e o filho do casal, que tem o nome do pai chegaram na tarde desta quinta-feira, 29, na Restinga da Marambaia. O local, na Costa Verde fluminense, foi o escolhido pelo peemedebista para passar o réveillon.

O esquema de segurança é bem mais rígido do que o adotado por outros presidentes, como Fernando Henrique Cardoso, que costumava se hospedar no local durante seus dois mandatos, e Luiz Inácio Lula da Silva, que passou um carnaval ali. A Marinha impediu que uma lancha com cinegrafistas e fotógrafos ficasse parada em frente à restinga.

"A ordem é não ter nenhuma imagem. Nem à distância", afirmou o militar que abordou os jornalistas.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O forte esquema de segurança começou a ser montado na véspera, quando a Marinha posicionou embarcações em Itacuruçá, e militares fizeram vistoria na praia que será usada pela família do presidente e nas instalações da Ilha da Marambaia, no extremo oeste da restinga. No local, fica o Centro de Adestramento da Marinha (Cadim), onde funciona um hotel de trânsito, equipado com quadras de esporte, piscina, sauna, salão de ginástica.

A Restinga da Marambaia fica em uma região turística e representa o limite sul da Baía de Sepetiba, um importante pólo econômico do Estado do Rio. O acesso a ela, porém, é restrito a militares, convidados e alguns moradores, que ficam perto do continente