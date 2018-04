Temer vai se licenciar da presidência do PMDB

O novo presidente da Câmara, deputado Michel Temer (SP), disse nesta terça-feira, 3, que deve se licenciar da presidência nacional de seu partido, o PMDB, para se dedicar apenas às atividades legislativas. Ele também adiantou que pretende criar uma comissão para sugerir medidas da Casa para enfrentar a crise econômica. Temer afirmou que convidará o ex-deputado Delfim Neto para ser um dos consultores da comissão. "A crise, se for entrar, que peça licença e abra a porta e não entre de forma abrupta", disse o deputado, durante entrevista coletiva. O novo presidente informou ainda que pretende se licenciar da presidência do seu partido para se dedicar exclusivamente à presidência da Câmara. "Penso que esta Mesa terá uma tarefa muito trabalhosa nestes dois anos. E fica muito difícil fazer as coisas ao mesmo tempo." Temer voltou a dizer que não foi eleito pelo PMDB, mas sim por um grupo de partidos. "Foram quinze partidos e fui eleito por todos eles. Tenho consciência do meu papel. Sou presidente de uma instituição".