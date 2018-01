Temer troca audiência do anexo do Planalto para o Jaburu

Brasília - A audiência que o presidente MIchel Temer tinha agendada para o seu gabinete, no anexo do Palácio do Planalto, foi transferida para o Palácio do Jaburu, sua residência oficial. Temer irá receber o vice-presidente do Secovi, o Sindicato do Mercado imobiliário de São Paulo, Flávio Amary, e o coordenador do Núcleo de Altos temas da Secovi -SP, Romeu Chap. Desde cedo, Temer tem mantido inúmeras reuniões políticas com aliados do PMDB, neste momento de grave crise e embate com Dilma Rousseff.

O relacionamento de ambos, que nunca foi maravilhoso, piorou depois da divulgação da carta assinada por Temer, na qual ele diz que Dilma não confia nele e que ele é uma figura decorativa no governo, além de discorrer uma série de queixas e mágoas com a presidente da República e seus auxiliares. Temer não aceita ainda as ilações de que ele estaria conspirando contra a presidente Dilma para assumir o seu lugar em caso de impeachment. A presidente Dilma, para não alimentar as intrigas, preferiu não responder a carta de Temer.

Neste trabalho de costura com aliados para fazer o embate contra o impeachment que tramita na Câmara, a presidente Dilma esperava contar com Temer não só nas articulações, como na busca de votos, como na reunião que promoveu ontem com juristas renomados, assim como nesta terça, com os governadores de todos os Estados e partidos, no Planalto. Temer não veio na segunda para o encontro com juristas, sob a alegação que estava em agenda em São Paulo enão participará da reunião de governadores nesta tarde porque tem um compromisso marcado com os representantes do Secovi-SP.

Desde cedo, Temer está no Jaburu reunido com vários dos seus aliados. Um encontro de Dilma e Temer está muito longe de se tentar ser costurado. O PMDB diz que não é rompimento, mas só "um tempo". Mas este tempo, de acordo com estes interlocutores pode ser bem mais longo do que a presidente gostaria, neste momento de grave crise, com o impeachment batendo à sua porta.

Esperava-se para esta terça uma declaração formal do vice-presidente à imprensa. A previsão era que isso deveria acontecer na sua chegada ao seu gabinete na Vice-Presidência. Com a mudança do local do encontro de sua agenda das 17 horas, para o Jaburu, ele não terá mais contato com os jornalistas e poderá ficar recolhido, sem ter de falar oficialmente sobre os seus próximos passos depois da carta com as queixas contra Dilma.