Temer tentará nome técnico para Agricultura, mas pode ceder a partidos

BRASÍLIA - O vice-presidente Michel Temer deve buscar um nome técnico, entre os "notáveis" do agronegócio, para o Ministério da Agricultura, caso assuma o cargo após a presidente Dilma Rousseff (PT) ser afastada por seis meses pelo Senado, durante a investigação do processo de impeachment contra ela. Segundo aliados, com o apoio maciço do agronegócio pelo impeachment, Temer teria de dar uma resposta ao setor, um dos poucos que ainda resistem à crise econômica.

No entanto, Temer poderia ceder aos partidos que apoiaram o impeachment e colocar um nome político no Ministério da Agricultura desde que, ao mesmo tempo, tenha o perfil técnico e o consenso do agronegócio. Nesse caso, seria um nome como o da atual ministra, Kátia Abreu, senadora licenciada do PMDB, mas que optou pela fidelidade a Dilma em troca do apoio aos ruralistas. A ministra, aliás, deve voltar ao Senado caso Temer assuma e participar do julgamento da presidente na Casa.

Nos bastidores, ruralistas se articulam para levar a Temer um nome de consenso. O primeiro a surgir foi o do empresário rural e executivo João Sampaio, ex-secretário de Agricultura de São Paulo. Sampaio, que nega qualquer convite ou contato, tem ainda o perfil conciliador necessário para encarar a reação dos movimentos sociais do campo, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e ainda a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), à saída de Dilma.