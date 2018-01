Temer tenta salvar votação de projeto do pré-sal

Enquanto Temer tenta uma saída para concluir a votação do projeto do pré-sal, os governadores do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), e do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB), aumentaram a pressão. Eles telefonaram para o presidente da Câmara para expor, mais uma vez, que não concordam com a fórmula de distribuição dos recursos de forma mais igualitária. A regra de repartição dos royalties tem impacto direto nas eleições do próximo ano.

Deputados do PMDB do Rio de Janeiro, por exemplo, condicionam a aliança eleitoral do partido com o PT em torno da candidatura da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, à aprovação do projeto mantendo as parcelas maiores de royalties para o Estado. O Rio reúne o maior número de convencionais peemedebistas, 78 votos, que decidirão sobre o apoio a Dilma em junho do próximo ano.

A decisão de Temer de retirar ontem a emenda dos três deputados e impedir a sua votação sob o argumento de "erro técnico" provocou o adiamento da conclusão do principal projeto do marco regulatório. Ele altera de concessão para partilha o regime de exploração e produção do petróleo da camada pré-sal. A atitude beneficiou os Estados considerados produtores e confrontantes (caso em que o litoral está defronte das reservas petrolíferas) e aumentou o atrito com as bancadas dos demais Estados.

Caso entre em votação, a emenda dos três deputados ou a de Júlio César será aprovada, transferindo a pressão dos governadores Cabral e Hartung para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que poderia usar o poder de veto. A emenda de Júlio César mantém os percentuais de distribuição próximos ao que foi acordado entre o governo, o relator do projeto, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), e os Estados produtores, mas altera a repartição dos recursos da chamada participação especial.