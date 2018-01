Temer telefona e parabeniza Dilma pelo aniversário

Brasília - O vice-presidente Michel Temer telefonou na manhã desta segunda-feira, 14, para dar os parabéns à presidente Dilma Rousseff, que completa 68 anos. De acordo com um auxiliar da presidente, a ligação foi "rápida" e "formal"

O relacionamento entre os dois está estremecido desde a abertura do processo de impeachment, no último dia 2.

Dilma esperava um apoio público do vice, mas o peemedebista se recolheu e aumentou a desconfiança de que estaria trabalhando para se cacifar para o posto.

Na semana passada, depois de Temer enviar uma carta à petista dizendo que ela nunca havia confiado nele, os dois tiveram uma reunião para ajustar o discurso. Saíram do encontro dizendo que iriam manter uma relação "institucional".

A presidente deve manter uma agenda normal durante o dia do seu aniversário, Pela manhã, ela comandou uma reunião da coordenação política no Palácio da Alvorada que não estava prevista na agente. À tarde, ela tem um encontro com prefeitos. Auxiliares palacianos dizem não saber se haverá alguma comemoração por conta da data.

A semana é tida como crucial pelo governo, já que na quarta-feira, 16, está previsto o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) que deve definir o rito do impeachment.