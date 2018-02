Temer: situação de Pagot deve ser decidida após férias

"É preciso esperar o fim das férias", disse Temer após encontro com os ministros Nelson Jobim (Defesa), José Eduardo Cardozo (Justiça) e Izabella Teixeira (Meio Ambiente) para discutir ações do Plano Nacional de Fronteiras. Participaram também da reunião o ministro interino da Fazenda, Nelson Barbosa, e representantes da Receita Federal.

Mais cedo, Pagot havia dito que sua permanência no cargo dependerá do Planalto. Em uma audiência na Câmara, ele foi questionado pelo deputado Pauderney Avelino (DEM-AM) se tem expectativa de continuar no comando do órgão. Mas Pagot se limitou a dizer que essa decisão caberá à presidente Dilma Rousseff. Depois que seu depoimento ontem no Senado foi bem recebido por parlamentares da base governista, deputados do PR e de outros partidos passaram a trabalhar para preservá-lo no DNIT.

Pagot também reafirmou que não está afastado do cargo, mas simplesmente de férias. Ele esclareceu que não saiu de férias em meio à crise no Ministério dos Transportes, porque elas estavam programadas desde novembro do ano passado. Com isso, ele reassume o cargo em agosto, caso não seja exonerado nos próximos dias.