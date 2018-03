Temer sinaliza que Lupi pode ficar na pasta do Trabalho

O vice-presidente da República, Michel Temer, indicou, nesta sexta-feira, 11, que o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, pode ser mantido no cargo pela presidente Dilma Rousseff. Ele brincou com a declaração feita ontem pelo ministro, que pediu desculpas à presidente e enviou um "eu te amo" a Dilma. "Eu acho que vale o ''eu te amo, presidenta''", disse Temer, ao ser perguntado se a posição de Lupi é insustentável ou se ele será mantido no cargo.

A declaração do ministro Lupi deveu-se a um pedido de desculpas a uma afirmação feita dias antes. Lupi havia dito que só deixaria o cargo se fosse "abatido a bala". Ele admitiu, ontem, na Câmara dos Deputados, que pode haver falhas em convênios assinados com organizações não-governamentais (ONGs), mas negou a existência de um esquema de cobrança de propina para favorecer o PDT. A presidente Dilma Rousseff negou, também ontem, que exista uma crise no Ministério do Trabalho e deu a entender que não pretende substituir Lupi, pelo menos por enquanto.

O vice-presidente participou hoje do primeiro encontro com os pré-candidatos a vereador do PMDB em São Paulo, na capital paulista.