Temer será coordenador político da transição Depois do mal-estar gerado com o PMDB pelo fato de a primeira reunião de trabalho após a eleição presidencial ter contado apenas com petistas, a presidente eleita Dilma Rousseff fez um afago em seu vice, Michel Temer. Ele foi formalmente indicado como coordenador político dos trabalhos de transição entre as equipes do atual e do futuro governo. A tarefa, porém, será compartilhada com mais três petistas: o coordenador geral da campanha eleitoral, José Eduardo Dutra, e os deputados Antonio Palocci (SP) e José Eduardo Martins Cardozo (SP).