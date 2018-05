Temer senta na cadeira antes da hora, diz líder do governo

BRASÍLIA - O líder do governo no Senado, Humberto Costa (PT-PE), fez duras críticas ao vice-presidente Michel Temer durante sessão da comissão especial do impeachment na manhã desta quarta-feira, 27. O senador petista acusou o vice de "sentar na cadeira antes da hora" e de tratar o Congresso como um órgão auxiliar. "Queria demonstrar o meu repúdio ao vice-presidente da República, que, ignorando que ainda estamos em um processo de análise do impeachment, faz reuniões abertas para tratar de cargos no governo", criticou.

O senador também criticou a forma como Temer tem agido como presidente, ao montar seu eventual governo ignorando o processo em curso no Senado. "Ele trata esse Congresso como um órgão de homologação e já se considera presidente da República."

Em sua crítica, o líder do governo relembrou um célebre acontecimento político, há 30 anos, quando o então eleito prefeito de São Paulo, Jânio Quadros, desinfetou a poltrona da prefeitura. Na véspera da eleição, o candidato Fernando Henrique Cardoso havia sentado na cadeira para posar para uma foto. "Gostaria que os senhores testemunhassem que estou desinfetando esta poltrona porque nádegas indevidas a usaram", foi a fala de Quadros na época, parafraseada nesta quarta pelo líder Humberto Costa.